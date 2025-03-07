Умер создатель передачи «Человек и закон»

Известный режиссер документального кино, создатель передачи «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты».
О смерти Микеладзе сообщила кинокомпания «Синтез-Интегра», где работал Микеладзе. Отмечалось, что документалист ушел из жизни 6 марта. Причина смерти режиссера не уточняется.
Микеладзе был одним из создателей программы «Человек и закон», которая начала выходить в 1970 году. В передаче освещается деятельность советских и российских правоохранительных органов, а также рассказывается о громких преступлениях.
Кроме того, Микеладзе был режиссером циклов программ «Документальные истории» и «Документальный детектив». За более чем 50 лет работы в киноиндустрии он создал более 2,5 тысячи фильмов. За свои работы Микеладзе получил более 500 наград, в том числе премию XXVI Лейпцигского кинофестиваля.