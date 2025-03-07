Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:16, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Умер создатель передачи «Человек и закон»

Создатель программы «Человек и закон» Микеладзе умер в возрасте 87 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Известный режиссер документального кино, создатель передачи «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты».

О смерти Микеладзе сообщила кинокомпания «Синтез-Интегра», где работал Микеладзе. Отмечалось, что документалист ушел из жизни 6 марта. Причина смерти режиссера не уточняется.

Микеладзе был одним из создателей программы «Человек и закон», которая начала выходить в 1970 году. В передаче освещается деятельность советских и российских правоохранительных органов, а также рассказывается о громких преступлениях.

Кроме того, Микеладзе был режиссером циклов программ «Документальные истории» и «Документальный детектив». За более чем 50 лет работы в киноиндустрии он создал более 2,5 тысячи фильмов. За свои работы Микеладзе получил более 500 наград, в том числе премию XXVI Лейпцигского кинофестиваля.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

    Президента Южной Кореи освободили из-под стражи

    Трамп рассказал о полномочиях Маска в принятии решений по кадровым вопросам

    Российский банк стал угрожать коллекторами бойцу СВО

    Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

    Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

    Под Москвой школьники попробовали снеки из трендов Tik-Tok и оказались в больнице

    Популярная актриса 20 лет испытывала боль из-за женского заболевания

    Из десяти часов саммита ЕС Украине посвятили только 15 минут

    Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше