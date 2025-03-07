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01:22, 7 марта 2025Мир

В Германии захотели иметь собственное ядерное оружие

Преставитель АдГ Лукассен: Германии необходимо иметь собственное ядерное оружие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что стране в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности необходимо собственное ядерное оружие. Такое мнение он высказал в разговоре с порталом t-online.

«Если ядерного зонтика США не будет, Европе придется действовать самостоятельно — британского и французского ядерного оружия было бы недостаточно», — пояснил он. Лукассен также отметил, что ФРГ необходимо ввести обязательную военную службу, в том числе для женщин. Для этого нужно будет внести изменения в Конституцию страны.

О том, что ФРГ следует иметь собственный ядерный зонтик, также заявил депутат Бундестага от АдГ Ханнес Гнаук. По его словам, если США действительно выйдут из НАТО, Германии придется взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Французский политик также указал на существование «российской угрозы». Французский лидер назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».

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