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12:17, 7 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам

Генштаб ВСУ назначил советницу по гендерным вопросам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назначил общественную деятельницу Оксану Григорьеву на должность советницы по гендерным вопросам украинской армии. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского командования.

«В Вооруженных силах Украины назначена советница по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии», — говорится в публикации.

В Генштабе отметили, что достижения гендерного равенства в войсках относится к приоритетам исполнения стратегии национальной безопасности, а также одним из условий вступления Украины в НАТО и Европейский союз.

Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора и бывшего командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова на должность заместителя начальника Генштаба ВСУ. Как сообщал Умеров, Гнатов будет отвечать за «генерацию сил и сотрудничество с партнерами» на своей новой должности.

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