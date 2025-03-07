В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам

Генштаб ВСУ назначил советницу по гендерным вопросам

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назначил общественную деятельницу Оксану Григорьеву на должность советницы по гендерным вопросам украинской армии. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского командования.

«В Вооруженных силах Украины назначена советница по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии», — говорится в публикации.

В Генштабе отметили, что достижения гендерного равенства в войсках относится к приоритетам исполнения стратегии национальной безопасности, а также одним из условий вступления Украины в НАТО и Европейский союз.

Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора и бывшего командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова на должность заместителя начальника Генштаба ВСУ. Как сообщал Умеров, Гнатов будет отвечать за «генерацию сил и сотрудничество с партнерами» на своей новой должности.