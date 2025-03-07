В ВСУ заявили об очень тяжелой ситуации в Курской области

Боец ВСУ Карякин: Логистика украинских войск в Курской области еле жива

Из-за возникших в результате российского наступления проблем с логистикой Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень тяжелой ситуации в Курской области. Об этом заявил в Telegram боец украинской армии Артем Карякин.

«Логистику если не назвать мертвой, то еле живой уж точно можно. Возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых, подвозом дополнительного личного состава, не говоря уже о ротациях», — заявил военный.

Он добавил, что в Курской области кратно возросла эффективность российских расчетов беспилотников, что также осложняет военные коммуникации.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. Он предположил, что украинские войска попытаются сосредоточиться на обороне оккупированной ими Суджи.