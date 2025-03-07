В Южной Осетии сообщили о купировании гипертонического криза у президента Гаглоева

Медики заявили о купировании гипертонического криза у президента Южной Осетии

В Южной Осетии медики заявили о купировании гипертонического криза у президента республики Алана Гаглоева. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова, передает ТАСС.

«С утра выполнено эхокардиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован», — заявила она. Она не уточнила, каким именно способом врачи сделали это.

Гипертонический криз является состоянием пациента, когда у него наблюдается резкий подъем давления. Оно может быть вызвано постоянным стрессом или другими факторами.

6 марта стало известно, что у 44-летнего президента Южной Осетии Алана Гаглоева случился гипертонический криз. Его доставили в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт.