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13:17, 7 марта 2025Бывший СССР

В Южной Осетии сообщили о купировании гипертонического криза у президента Гаглоева

Медики заявили о купировании гипертонического криза у президента Южной Осетии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Южной Осетии медики заявили о купировании гипертонического криза у президента республики Алана Гаглоева. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова, передает ТАСС.

«С утра выполнено эхокардиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован», — заявила она. Она не уточнила, каким именно способом врачи сделали это.

Гипертонический криз является состоянием пациента, когда у него наблюдается резкий подъем давления. Оно может быть вызвано постоянным стрессом или другими факторами.

6 марта стало известно, что у 44-летнего президента Южной Осетии Алана Гаглоева случился гипертонический криз. Его доставили в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт.

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