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09:43, 7 марта 2025Россия

Вынесшая мертвого мужа с поля боя участница СВО отказалась возвращаться на фронт

ТАСС: Вынесшая с поля боя мужа участница СВО Монгуш отказалась ехать на фронт
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Варвара Соболева /  ТАСС

Вынесшая мертвого мужа-штурмовика с поля боя участница специальной военной операции (СВО), полевой медик Айдысмаа Монгуш отказалась возвращаться на фронт, передает ТАСС.

Свое решение не ехать на спецоперацию вновь она мотивировала тем, что сейчас в ней больше нуждаются дети.

Не исключено, что в перспективе Монгуш может вернуться к выполнению боевых задач. Сама она признает такую возможность, хотя и не уточняет конкретные сроки или условия.

До этого стало известно, что россиянка сама эвакуировала тело супруга. Они служили в разных подразделениях и не виделись более года, несмотря на то, что находились на расстоянии не более 40 километров друг от друга.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал сотрудниц фонда «Защитники Отечества» опорой тыла.

6 марта глава государства осмотрел центр в Москве и ознакомился с услугами, которые предоставляются в нем участникам и ветеранам СВО.

ЖЗЛ
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