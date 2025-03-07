Москву откатит к зимней погоде

Синоптик Ильин: Зима вернется в Москву после 12 марта

С середины следующей недели столицу откатит к зимней погоде. О возвращении холодов в Москву «Аргументам и фактам» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам синоптика, похолодание в Москве наступит после 12-13 марта. Если в праздничные выходные, 8-9 марта, столбики термометров будут держаться на отметке в плюс 10 градусов и выше, то в среду-четверг они резко опустятся до плюс 2 градусов. Вдобавок к холодам на город обрушатся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Со следующей субботы, 15 марта, температура преодолеет нулевую отметку и достигнет минус 2 градусов. Ночью воздух может остыть до минус 13 градусов. Ильин обещает также слабый снегопад.

Такая погода в Москве продержится вплоть до вторника, 18 марта. К 20 марта, дню весеннего равноденствия, в столицу придет стабильное потепление — к концу марта столбики термометров могут добрать до плюс десяти градусов, отмечает Ильин.

Наступление похолодания и снегопадов в марте метеорологи считают неизбежным и вполне нормальным явлением. Несмотря на аномальное тепло без возвратных заморозков Москва в марте не обойдется, уверяет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако выпавший снег будет легким, пушистым и долго в столице не продержится.