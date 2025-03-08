Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:36, 8 марта 2025Из жизни

Найден загадочно пропавший шедевр знаменитого художника. Почему в краже картины подозревают спецслужбы Польши?

Детектив Бранд нашел пропавший шедевр Брейгеля и обвинил в краже спецслужбы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Аимаина хикари / Wikipedia

В 1974 году в Национальном музее Гданьска произошел неприятный инцидент — во время уборки случайно уронили небольшую картину Питера Брейгеля-младшего, висевшую на стене. Это происшествие обнажило еще более обескураживающую правду: в раме оказался не оригинал, а вырезка из журнала. Стало ясно, что полотно кто-то выкрал. Многие годы местонахождение шедевра Брейгеля оставалось неизвестным. Лишь недавно известный арт-детектив Артур Бранд нашел ту самую картину в Нидерландах — она была представлена на выставке в музее города Гауды. «Лента.ру» выяснила подробности расследования и попыталась понять, как с похищением связаны польские спецслужбы.

Кража картин из Национального музея Гданьска

Речь идет о небольшом полотне XVII века «Женщина, несущая угли». На нем изображена крестьянка, несущая ведро воды и щипцы с тлеющим углем. Круглая картина авторства известного фламандского художника, диаметр которой составляет всего 17 сантиметров, входила в коллекцию Национального музея в Гданьске с 1944 года.

24 апреля 1974 года уборщица музея протирала пыль и случайно уронила картину на пол. Именно тогда куратор выставки обнаружила, что в рамке была не оригинальная работа фламандского художника, а ее репродукция, вырезанная из журнала. После масштабной ревизии выяснилось, что такая же судьба постигла рисунок другого голландского мастера XVII века — «Распятие» Энтони ван Дейка.

Арт-детектив Артур Бранд

Арт-детектив Артур Бранд

Кадр: Sky News / Youtube

Брейгель-младший считался мастером пейзажа и полотен бытового жанра. Он приходился сыном еще более знаменитому художнику Питеру Брейгелю-старшему. За некоторые из его картин в наше время дают миллионы евро.

Таинственное самосожжение таможенника

Когда о краже стало известно, в деле появился офицер таможенной службы Ромуальд Вернер. Он заявил, что украденные произведения искусства, в том числе работа Брейгеля, вывезены из страны контрабандой через порт города Гдыня. Вернер лично доложил о своих подозрениях министру культуры Польши. Его собирались допросить в рамках расследования, однако он неожиданно совершил самосожжение.

Люди услышали, как на кладбище в Гданьске кричал охваченный пламенем мужчина. Оказалось, это был Вернер. Разве это не совпадение? Он скончался от полученных травм, и было начато расследование его смерти

Артур Бранд арт-детектив

Расследование, которым занималась Служба безопасности МВД ПНР (СБ), быстро зашло в тупик. Виновных или подозреваемых в случившемся с таможенником не нашли, а дело закрыли. В 2008 году польская полиция возобновила расследование двойной кражи из музея, но оно также было прекращено.

Расследование таинственного сожжения было закрыто, виновных или подозреваемых не нашли

Расследование таинственного сожжения было закрыто, виновных или подозреваемых не нашли

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Арт-детектив Бранд не исключает, что польская СБ была причастна и к самосожжению, и к исчезновению картины. По его мнению, она действовала теми же методами, что и немецкая спецслужба «Штази», которая была замешана в кражах произведений искусств. «Только у спецслужбы была возможность совершить подобную кражу и продать произведения искусства за границу в коммунистический период», — считает он.

В пользу этой версии Бранд приводит тот факт, что, как и во многих музеях Польши, в музее в Гданьске работал охранник из СБ. Однако прямых доказательств участия спецслужбы в краже картин и убийстве Вернера нет.

Обнаружение картины в Гауде

Обнаружение картины стало возможным благодаря статье в журнале Vind, который специализируется на искусстве и антиквариате. Там было написано о выставке в Гауде и упомянута работа Брейгеля-младшего. В статье говорилось, что полотно принадлежало частному коллекционеру, которому оно досталось от отца, а тот купил его у владельца некоей галереи.

Редактор Vind Джон Брозиус решил поискать информацию о картине и наткнулся на статью на польском сайте, где описывалась кража работы Брейгеля-младшего, которая подозрительно напоминала экспонат из музея в Гауде. Тогда он связался с арт-детективом Артуром Брэндом, который незадолго до этого вернул музею Гронингена утерянную картину Ван Гога.

Я провел обширные исследования в архивах и базе данных Интерпола об украденных произведениях искусства и пришел к выводу, что картина в Гауде — это та самая работа Брейгеля, которая была украдена из Гданьска

Артур Бранд арт-детектив

Он сообщил об этом Ричарду Бронсвейку — своему «напарнику» по борьбе с преступлениями в сфере искусства из Национальной полиции. Бронсвейк связался с Министерством культуры Польши. «В Польше не поверили своим ушам. Эта работа занимает одно из первых мест в списке "самых разыскиваемых" украденных произведений искусства», — сказал Бранд. По словам Бранда и Бронсвейка, польские власти сейчас работают над международным запросом для возвращения польского национального наследия.

Самое замечательное, что срок давности по краже не истек, поскольку речь идет о преступлении, совершенном во времена коммунистического режима. Смерть таможенника Вернера также не раскрыта. Было бы здорово, если бы оба дела были повторно расследованы

Артур Бранд арт-детектив

Директор музея в Гауде Фемке Хайтема с восторгом отреагировала на открытие Бранда. «Это имеет огромное значение для международного мира искусства. Я хочу сделать большой комплимент Артуру Бранду, Джону Брозиусу и полиции, которые провели отличное расследование», — сказала Хайтема. Она также отметила, что действовала добросовестно, взяв работу на выставку.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

    Минобороны Украины назвало число служащих в ВСУ женщин

    Премьер Словакии объяснил слова о российском Киеве

    На Украине признали болезненность отсутствия поступавших от США данных для ВСУ

    Блогеру Митрошиной предъявили обвинение

    Найден загадочно пропавший шедевр знаменитого художника. Почему в краже картины подозревают спецслужбы Польши?

    В России назвали ситуацию в Судже катастрофической для ВСУ

    Блогера Митрошину поместят в изолятор

    «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ в матче с двумя удалениями

    В двух российских регионах заблокировали Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше