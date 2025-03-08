Детектив Бранд нашел пропавший шедевр Брейгеля и обвинил в краже спецслужбы

В 1974 году в Национальном музее Гданьска произошел неприятный инцидент — во время уборки случайно уронили небольшую картину Питера Брейгеля-младшего, висевшую на стене. Это происшествие обнажило еще более обескураживающую правду: в раме оказался не оригинал, а вырезка из журнала. Стало ясно, что полотно кто-то выкрал. Многие годы местонахождение шедевра Брейгеля оставалось неизвестным. Лишь недавно известный арт-детектив Артур Бранд нашел ту самую картину в Нидерландах — она была представлена на выставке в музее города Гауды. «Лента.ру» выяснила подробности расследования и попыталась понять, как с похищением связаны польские спецслужбы.

Кража картин из Национального музея Гданьска

Речь идет о небольшом полотне XVII века «Женщина, несущая угли». На нем изображена крестьянка, несущая ведро воды и щипцы с тлеющим углем. Круглая картина авторства известного фламандского художника, диаметр которой составляет всего 17 сантиметров, входила в коллекцию Национального музея в Гданьске с 1944 года.

24 апреля 1974 года уборщица музея протирала пыль и случайно уронила картину на пол. Именно тогда куратор выставки обнаружила, что в рамке была не оригинальная работа фламандского художника, а ее репродукция, вырезанная из журнала. После масштабной ревизии выяснилось, что такая же судьба постигла рисунок другого голландского мастера XVII века — «Распятие» Энтони ван Дейка.

Арт-детектив Артур Бранд Кадр: Sky News / Youtube

Брейгель-младший считался мастером пейзажа и полотен бытового жанра. Он приходился сыном еще более знаменитому художнику Питеру Брейгелю-старшему. За некоторые из его картин в наше время дают миллионы евро.

Таинственное самосожжение таможенника

Когда о краже стало известно, в деле появился офицер таможенной службы Ромуальд Вернер. Он заявил, что украденные произведения искусства, в том числе работа Брейгеля, вывезены из страны контрабандой через порт города Гдыня. Вернер лично доложил о своих подозрениях министру культуры Польши. Его собирались допросить в рамках расследования, однако он неожиданно совершил самосожжение.

Люди услышали, как на кладбище в Гданьске кричал охваченный пламенем мужчина. Оказалось, это был Вернер. Разве это не совпадение? Он скончался от полученных травм, и было начато расследование его смерти Артур Бранд арт-детектив

Расследование, которым занималась Служба безопасности МВД ПНР (СБ), быстро зашло в тупик. Виновных или подозреваемых в случившемся с таможенником не нашли, а дело закрыли. В 2008 году польская полиция возобновила расследование двойной кражи из музея, но оно также было прекращено.

Расследование таинственного сожжения было закрыто, виновных или подозреваемых не нашли Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Арт-детектив Бранд не исключает, что польская СБ была причастна и к самосожжению, и к исчезновению картины. По его мнению, она действовала теми же методами, что и немецкая спецслужба «Штази», которая была замешана в кражах произведений искусств. «Только у спецслужбы была возможность совершить подобную кражу и продать произведения искусства за границу в коммунистический период», — считает он.

В пользу этой версии Бранд приводит тот факт, что, как и во многих музеях Польши, в музее в Гданьске работал охранник из СБ. Однако прямых доказательств участия спецслужбы в краже картин и убийстве Вернера нет.

Обнаружение картины в Гауде

Обнаружение картины стало возможным благодаря статье в журнале Vind, который специализируется на искусстве и антиквариате. Там было написано о выставке в Гауде и упомянута работа Брейгеля-младшего. В статье говорилось, что полотно принадлежало частному коллекционеру, которому оно досталось от отца, а тот купил его у владельца некоей галереи.

Редактор Vind Джон Брозиус решил поискать информацию о картине и наткнулся на статью на польском сайте, где описывалась кража работы Брейгеля-младшего, которая подозрительно напоминала экспонат из музея в Гауде. Тогда он связался с арт-детективом Артуром Брэндом, который незадолго до этого вернул музею Гронингена утерянную картину Ван Гога.

Я провел обширные исследования в архивах и базе данных Интерпола об украденных произведениях искусства и пришел к выводу, что картина в Гауде — это та самая работа Брейгеля, которая была украдена из Гданьска Артур Бранд арт-детектив

Он сообщил об этом Ричарду Бронсвейку — своему «напарнику» по борьбе с преступлениями в сфере искусства из Национальной полиции. Бронсвейк связался с Министерством культуры Польши. «В Польше не поверили своим ушам. Эта работа занимает одно из первых мест в списке "самых разыскиваемых" украденных произведений искусства», — сказал Бранд. По словам Бранда и Бронсвейка, польские власти сейчас работают над международным запросом для возвращения польского национального наследия.

Самое замечательное, что срок давности по краже не истек, поскольку речь идет о преступлении, совершенном во времена коммунистического режима. Смерть таможенника Вернера также не раскрыта. Было бы здорово, если бы оба дела были повторно расследованы Артур Бранд арт-детектив

Директор музея в Гауде Фемке Хайтема с восторгом отреагировала на открытие Бранда. «Это имеет огромное значение для международного мира искусства. Я хочу сделать большой комплимент Артуру Бранду, Джону Брозиусу и полиции, которые провели отличное расследование», — сказала Хайтема. Она также отметила, что действовала добросовестно, взяв работу на выставку.