Россияне праздновали 8 Марта в бане и увидели начавшийся там пожар

В Краснодарском крае пожар произошел в бане с людьми внутри

На Кубани (в Краснодарском крае) пожар произошел в бане с людьми внутри. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Сообщается, что возгорание в бане началось днем. Там находились люди.

Уточняется, что посетителям пришлось выбегать на улицу в плавках и купальниках. Пожар охватил 90 квадратных метров помещения. Огонь уже ликвидировали.

Ранее в другом регионе России — Приморском крае произошел пожар в частном доме. Сообщается, что двоих мужчин при возгорании спасти не удалось. Кроме того, оказана первая медицинская помощь трем женщинам и ребенку.