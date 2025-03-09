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06:10, 9 марта 2025Мир

Граждане четырех европейских стран сочли вероятным нападение России

More in Common: Граждане четырех европейских стран сочли вероятным нападение РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Большинство опрошенных граждан в Великобритании, Франции, Германии и Польше сочли возможным, что Россия может напасть на страны Европы в ближайшие годы, следует из опроса More in Common. Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство AFP.

В частности, 60 процентов французов считают вероятным нападение России. В Великобритании и Польше так считают по 68 процентов респондентов, в Германии — 53 процента.

Помимо этого, большинство опрошенных в этих странах считают, что Украину надо поддерживать. Из них 66 процентов британцев и поляков, 57 процентов французов и 54 процента немцев.

При этом вопрос потенциальной миротворческой операции стран Европы на Украине вызвал меньшее одобрение, например, во Франции это поддержало 44 процента, в Германии — 41 процент, а в Польше — 27 процентов. В Британии отправку контингента поддержали 57 процентов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «российская угроза» существует. По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».

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