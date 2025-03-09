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19:39, 9 марта 2025Россия

Появились кадры бегства ВСУ из Черкасского Поречного в Курской области

РИА: Появились кадры бегства ВСУ из Черкасского Поречного в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РИА Новости

Появились кадры бегства подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах объективного контроля, которые оказались в распоряжении агентства, видно, что интенсивные бои продолжаются в районе Крестовоздвиженской церкви. Украинские военные покидают свои укрепления.

Об освобождении хутора Косица и села Черкасское Поречное ранее сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, операция по освобождению Курской области переходит в финальную стадию.

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