Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 8 по 11 марта

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 8 по 11 марта, в горах Кубани и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. «В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, — добавили они. — А после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня».

Ранее лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи. Два человека застряли в опасной зоне и не могли самостоятельно выбраться.