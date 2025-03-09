В Молдавии усомнились в необходимости интеграции страны в Евросоюз

Додон призвал Молдавию быть суверенной на фоне агрессивного вооружения ЕС

Бывший президент Молдавии Игорь Додон усомнился в необходимости интеграции республики в Европейский союз (ЕС). На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Политик обвинил власти объединения в моральной деградации и лицемерии, а также в «поддержке очевидных агрессоров». «Возникает вопрос: не должна ли Республика Молдова остерегаться интеграции в такую слепую структуру, которая агрессивно вооружается и вводит цензуру?» — отметил он.

Додон подчеркнул, что Молдавия должна быть суверенной на фоне действий Евросоюза.

Ранее лидеры государств ЕС согласовали предложенный ЕК план милитаризации Европы на сумму 800 миллиардов евро в ходе саммита в Брюсселе.