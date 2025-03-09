В российском регионе загорелись кафе и гостиница

МЧС: В Краснодарском крае загорелись кафе и гостиница на площади 500 квадратов

В городе Кропоткин Краснодарского края загорелись кафе и гостиница. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Уточняется, что огонь охватил здания, расположенные на улице Розы Люксембург. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 62 человека и 19 единиц техники.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее в марте в деревне Большое Буньково в Московской области загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара достигла 9,5 тысяч квадратных метров. Тогда тушение осложняло наличие внутри помещения газовых баллонов и обрушение кровли.