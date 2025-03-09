В США заявили об опасном политическом моменте для Зеленского

WP: Зеленский пытается наладить отношения с США на фоне внутренних угроз

Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить отношения с США после перепалки в Белом доме, сообщает The Washington Post (WP).

Украинский лидер столкнулся с опасным политическим моментом, так как Вашингтон отложил подписание сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых, приостановил военную поддержку Вооруженных сил Украины и ограничил обмен разведданными, следует из публикации.

В материале говорится, что окружение политика воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с внутренними политическими соперниками Зеленского. Как отмечает WP, это может подорвать его лидерство, поскольку поднимается спорный вопрос о проведении выборов в военное время.

В этой же статье WP привела комментарии украинских военных. Собеседник по имени Артем заявил, что поддерживает Зеленского, но солдаты в его подразделении негативно бы отреагировали на прекращение огня после того, как «потеряли так много друзей» в конфликте. «Украина должна продолжать бороться. Мы не можем сдаваться... Если мы уступим хоть немного, они возьмут все. Мы должны завоевать мир на наших условиях», — сказал он.