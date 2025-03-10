«Ангел» Victoria's Secret посетила Неделю моды в боди с глубоким декольте

Топ-модель Барбара Палвин посетила Неделю моды в белом боди с глубоким декольте

Венгерская топ-модель Барбара Палвин посетила Неделю моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летняя манекенщица вышла в свет в белом боди с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера. Поверх данного изделия звезда надела оверсайз-пиджак в тон, а в качестве обуви она выбрала лаковые остроносые туфли. При этом знаменитость распустила волосы и нанесла мейкап.

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Ранее в марте «ангел» Victoria's Secret приняла участие в откровенной съемке для бренда нижнего белья. Топ-модель Барбара Палвин предстала на размещенных кадрах в кружевном комплекте черного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.