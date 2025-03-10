Длительное воздержание оказалось смертельно опасно для женщин

Женщины, редко занимающиеся сексом, подвергают свое здоровье серьезной опасности, предупредили врачи из Университета Уолдена (Пенсильвания, США). Об этом пишет издание Daily Mail.

Врачи проанализировали базу данных Центров США по контролю заболеваний и обнаружили, что у женщин в возрасте от 20 до 59 лет, которые занимались сексом реже раза в неделю, на 70 процентов выше риск внезапной смерти в течение пяти лет. Согласно результатам анализов крови, у этих женщин был повышен уровень ключевого белка, провоцирующего скрытое воспаление в организме. Это, в свою очередь, может привести к повреждению здоровых клеток, тканей и органов. При этом у тех, кто занимался сексом чаще одного раза в неделю, уровень этого белка был понижен.

Отмечается, что еще выше риск ранней смерти у женщин с депрессией, которые не занимаются сексом. «Люди с депрессией, часто вступающие в половую связь, не так сильно ощущают вредные последствия ментального нездоровья», — отметил ведущий автор исследования доктор Шриканта Банерджи. Возможным объяснением этому факту он назвал высвобождение гормонов счастья и хорошего настроения эндорфинов.

Врачи также пришли к выводу, что для женщин регулярная сексуальная активность является важным компонентом как физического, так и психического здоровья.

Ранее уролог и хирург Ильнур Аглиуллин предупредил мужчин и женщин о главных опасностях отказа от секса. По его словам, длительное воздержание от половых контактов может не только навредить здоровью, но и ускорить старение.