Работодатели рассказали об использовании цифровых методов контроля сотрудников

РШУ: 27 % работодателей используют цифровые методы контроля сотрудников

Многие работодатели готовы использовать жесткие методы борьбы с низкой эффективностью, включая штрафы и увольнения, показал опрос Русской Школы Управления (РШУ). В исследовании о контроле продуктивности сотрудников приняли участие 1 286 представителей компаний из разных отраслей бизнеса. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

По данным исследования, 41 процент компаний доверяют сотрудникам и не используют цифровые методы контроля. Еще 28 процентов пока не внедрили эти инструменты, но рассматривают такую возможность. Только 27 процентов респондентов заявили, что у всех сотрудников установлены программы для отслеживания, а 4 процента используют их выборочно для определенных работников.

Выяснилось, что 19 процентов респондентов увольняли сотрудников из-за неэффективности, выявленной через цифровые инструменты контроля, такие как мониторинг экрана, анализ рабочего времени, оценка сроков выполнения задач. При этом 81 процент опрошенных заявили, что в их практике такого не было.

В вопросе видеонаблюдения на рабочих местах взгляды руководителей разошлись: 15 процентов опрошенных считают его необходимой мерой, 55 — допускают, что оно может быть полезно в некоторых случаях, и 30 выступают категорически против такого метода контроля.

Отмечается, что 27 процентов используют систему штрафов, основанную на показателях продуктивности, однако большинство (73 процента) все же отказались от такого подхода и предпочитают другие методы.

При этом большинство сотрудников, судя по ответам работодателей, не жалуются на чрезмерный контроль (86 процентов). Однако 14 процентов руководителей все-таки встречались с недовольством персонала по этому поводу.

«Сегодня бизнесу приходится искать баланс между контролем и доверием. С одной стороны, цифровые инструменты помогают отслеживать эффективность и дисциплину, с другой — важно не перегнуть палку, чтобы не демотивировать сотрудников. Избыточный контроль может привести к снижению мотивации, увеличению стресса и даже уходу ценных специалистов. В то же время полное отсутствие контроля несет риски снижения продуктивности и недобросовестного выполнения обязанностей. Только компании, которые находят разумный компромисс, могут создать рабочую среду, в которой сотрудники чувствуют себя комфортно и одновременно понимают важность выполнения своих задач», — прокомментировала директор РШУ Анастасия Боровская.

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