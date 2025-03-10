Крушение самолета на парковке дома престарелых попало на видео

The Guardian: Небольшой самолет упал на парковку дома престарелых в Пенсильвании

Небольшой самолет, потерпевший крушение в Пенсильвании, США, упал на парковку дома престарелых. Подробности об инциденте приводит газета The Guardian.

Авария Beechcraft Bonanza произошла возле аэропорта Ланкастер в городке Манхейм. Лайнер повредил по меньшей мере дюжину автомобилей на стоянке.

Последствия крушения попали на видео. На кадрах видно, что борт загорелся и оказался полностью уничтожен.

Легкомоторный самолет упал в штате Пенсильвания 9 марта. Известно, что на борту было пять человек, они выжили, но были госпитализированы. На земле никто не пострадал.