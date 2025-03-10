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14:09, 10 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко объявил о приходе к власти нового поколения

Лукашенко: новое поколение управляет Белоруссией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Lukashenko / Reuters

Новое поколение людей управляет Белоруссией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Возьмите и посмотрите состав правительства. Начиная от премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди», — заявил Лукашенко.

По его словам, новое поколение управленцев вводилось постепенно, а некоторых пришлось заменить ввиду неприспособленности к работе чиновников.

Ранее Лукашенко назначил премьер-министром государства Александра Турчина. Согласно Конституции республики, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия Палаты представителей. Эта процедура была проведена.

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