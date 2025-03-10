Лукашенко объявил о приходе к власти нового поколения

Лукашенко: новое поколение управляет Белоруссией

Новое поколение людей управляет Белоруссией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Возьмите и посмотрите состав правительства. Начиная от премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди», — заявил Лукашенко.

По его словам, новое поколение управленцев вводилось постепенно, а некоторых пришлось заменить ввиду неприспособленности к работе чиновников.

Ранее Лукашенко назначил премьер-министром государства Александра Турчина. Согласно Конституции республики, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия Палаты представителей. Эта процедура была проведена.