Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в тексте документа. Указ вступает в силу 10 марта.

Игорь Чайка с января 2021 года является председателем Общественного совета при Россотрудничестве. Также с 2020 года по настоящее время он является членом комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Промышленность», «Экология и природные ресурсы».

На сайте Россотрудничества говорится, что Игорь Чайка проводит постоянную и системную работу по укреплению торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей в сфере международного сотрудничества на общественных началах.