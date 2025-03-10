Россиянам дали совет по замене зимних шин

Эксперты «Альфа-Лизинга» рекомендовали не спешить с покупкой летних шин

Необходимо дождаться повышения среднесуточной температуры до 5 градусов и более для замены зимних шин на летние. Такую рекомендацию в разговоре с «Лентой.ру» дали эксперты «Альфа-Лизинга». Там также посоветовали не спешить с покупкой летней резины, чтобы избежать переплат.

«В прошлом году основной пик спроса на услуги шиномонтажа пришелся на начало апреля. Тогда количество посещений автосервисов выросло на 17 процентов. При этом большинство россиян начинают готовиться к весеннему шиномонтажу заранее. Так, в прошлом году рост спроса на летние шины в феврале на 98 процентов превзошел показатель января, а в первые недели марта было реализовано вдвое больше комплектов летней резины, чем в последний месяц зимы», — рассказали аналитики.

Эксперты рекомендовали не торопиться с покупкой летних шин. Они объяснили, что сейчас, в период ажиотажного спроса, стоимость комплекта увеличивается на 10-15 процентов. При этом изучать ассортимент советуют заранее.

«При выборе шин обязательно стоит учитывать рекомендации производителя автомобиля по их размеру, а также погодные условия региона, где будет эксплуатироваться автомобиль. Например, если в зоне проживания в теплое время года часто идут дожди, стоит присмотреться к летней резине с защитой от аквапланирования», — объяснили специалисты.

Аналитики также напомнили, что шины с большим дисконтом могут оказаться бракованными и иметь плохие аэродинамические характеристики. Также эксперты посоветовали быть внимательнее к целостности протектора шин, бывших в эксплуатации.

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