Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:21, 10 марта 2025Россия

Россиянам напомнили о графике выходных в мае

Социолог Лопатина: В мае россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году. О таком графике выходных напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в разговоре с РИА Новости.

Она пояснила, что это связано с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. В частности, выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. Кроме того, выпавшее на воскресенье 23 февраля также перенесли на четверг 8 мая, отметила социолог.

В этом году выходные дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. Всего в мае россиян ждут 13 выходных дней.

В соответствии с трудовым законодательством, для оптимизации периодов выходных и нерабочих дней праздничные выходные могут переноситься на другие даты. Во втором квартале 2025 года 59 рабочих и 32 выходных и нерабочих праздничных дней. В апреле официальных государственных праздников нет.

    Обсудить
    Последние новости

    Прорыв в Суджу по газопроводу сравнили с «атакой мертвецов» времен Первой мировой войны

    Россиянам назвали способ вернуть часть потраченных на лечение денег

    В Северной Корее показали строительство первой атомной субмарины

    Трамп резко ответил на слова о неуважении Путина к нему

    ULA запустит несколько Vulcan Centaur в 2025 году

    Малышева предупредила о вызывающей кровавые слезы загадочной болезни

    В США объяснили позицию Европы по конфликту на Украине

    Россиянам напомнили о графике выходных в мае

    Жестокость ВСУ в отношении мирных жителей объяснили

    Российские военные освободили более 30 населенных пунктов в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше