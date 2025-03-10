Россиянам напомнили о графике выходных в мае

Социолог Лопатина: В мае россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд

Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году. О таком графике выходных напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в разговоре с РИА Новости.

Она пояснила, что это связано с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. В частности, выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. Кроме того, выпавшее на воскресенье 23 февраля также перенесли на четверг 8 мая, отметила социолог.

В этом году выходные дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. Всего в мае россиян ждут 13 выходных дней.

В соответствии с трудовым законодательством, для оптимизации периодов выходных и нерабочих дней праздничные выходные могут переноситься на другие даты. Во втором квартале 2025 года 59 рабочих и 32 выходных и нерабочих праздничных дней. В апреле официальных государственных праздников нет.