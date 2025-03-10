Россиянин нашел человеческий скелет на своем участке

В Ленобласти мужчина нашел скелет человека и ботинки с землей на своем участке

В Павлово Ленинградской области местный житель случайно выкопал на своем участке человеческий скелет и два черных ботинка с промерзшей землей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, мужчина нашел скелет во время проведения земляных работ. По предварительной информации, это могут быть останки бойца Великой Отечественной войны. Следователи проводят доследственную проверку. Правоохранители изъяли останки. Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, по результатам которых специалисты установят пол и возраст пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Гатчине местный житель обнаружил человеческий скелет.