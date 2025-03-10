Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 10 марта 2025Силовые структуры

Россиянин нашел человеческий скелет на своем участке

В Ленобласти мужчина нашел скелет человека и ботинки с землей на своем участке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Павлово Ленинградской области местный житель случайно выкопал на своем участке человеческий скелет и два черных ботинка с промерзшей землей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, мужчина нашел скелет во время проведения земляных работ. По предварительной информации, это могут быть останки бойца Великой Отечественной войны. Следователи проводят доследственную проверку. Правоохранители изъяли останки. Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, по результатам которых специалисты установят пол и возраст пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Гатчине местный житель обнаружил человеческий скелет.

    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи». Ее задержали в Баку на пути в Дубай

    ВСУ одновременно атаковали два российских региона

    В Киеве признали риск окружения ВСУ в Курской области

    Мужчина отправился в дайвинг-тур в Малайзию и был найден в воде без признаков жизни

    В России высказались об условиях смягчения санкций США

    В Венгрии заявили о неспособности Европы финансировать украинскую армию

    В российском регионе снег скрутился в рулоны

    51-летнюю Тайру Бэнкс заподозрили в пластике со словами «больше не может улыбаться»

    Юлианна Караулова влезла в кредит ради квартиры в центре Москвы

    В США захотели вооружить Abrams дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше