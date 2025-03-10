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04:36, 10 марта 2025Мир

Трамп резко ответил на слова о неуважении Путина к нему

Трамп резко ответил на слова репортера о якобы неуважении со стороны Путина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп резко ответил на слова о якобы неуважении к нему со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга в президентском самолете журналист The Washington Post (WP) спросил Трампа, не являются ли российские удары по Украине неуважением Путина в его адрес. На это глава Белого дома спросил у журналиста, в каком издании он работает, и сказал, что газета «значительно утратила доверие».

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл его отношение к Путину и Владимиру Зеленскому. «Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...», — сказал чиновник.

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