Трамп резко ответил на слова о неуважении Путина к нему

Трамп резко ответил на слова репортера о якобы неуважении со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп резко ответил на слова о якобы неуважении к нему со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга в президентском самолете журналист The Washington Post (WP) спросил Трампа, не являются ли российские удары по Украине неуважением Путина в его адрес. На это глава Белого дома спросил у журналиста, в каком издании он работает, и сказал, что газета «значительно утратила доверие».

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл его отношение к Путину и Владимиру Зеленскому. «Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...», — сказал чиновник.