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12:57, 10 марта 2025Мир

В Конгрессе США заметили резкое изменение в поведении Зеленского

Спикер Майк Джонсон: Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает The Hill.

«Я действительно благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней изменил свое мнение. Он фактически извинился за все это и сказал: "О нет, мы все-таки хотели бы заключить эту сделку". Я думаю, что у него было неприятное пробуждение», — сказал Джонсон.

Спикер отметил, что на Украине многие были расстроены этой ситуацией, но США нужно вернуть Зеленского за стол переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие переговоры американской и украинской делегаций на предстоящей встрече в Саудовской Аравии. Американский лидер добавил, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.

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