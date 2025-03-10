Подпольщик Лебедев: Украинцы рассказали о низком уровне поддержки Зеленского

Уровень поддержки на Украине Владимира Зеленского крайне низок. Об этом сообщили украинцы, чьи сообщения передал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Отмечается, что местные жители затруднились вспомнить имена сторонников украинского лидера среди своих знакомых. По словам жителя Вознесенска Николаевской области, Зеленского не поддерживают сейчас даже те, кто голосовал за него на выборах.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обошли президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Согласно социологическому опросу компании Socis, наибольшим доверием граждан пользуется Залужный, которому доверяют 73,7 процента опрошенных. При этом действующему украинскому лидеру доверяют лишь 39,6 процента граждан.

