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13:22, 10 марта 2025Ценности

В сети восхитились внешностью Басты на новом фото со словами «похудел жестко»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bastaakanoggano

В сети восхитились внешностью российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, на новом фото со словами «похудел жестко». Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

44-летний музыкант снялся на улице во время поездки в Абу-Даби. Он позировал в облегающей коричневой футболке и зауженных джинсах голубого оттенка, показывая руками символ сердца.

Поклонники высказались о трансформации Басты в комментариях. «Помолодел, похудел», «Лет 15 скинул», «Похудел жестко», «Будто 25 лет», «Прекрасная форма», «Выглядите потрясающе», — заявили юзеры.

В феврале 60-летний актер Рассел Кроу вышел в свет после похудения и вызвал споры в сети.

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