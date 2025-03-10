В США сообщили о желании Трампа добиться ухода Зеленского

NBC: Трамп хочет увидеть шаги Зеленского в сторону выборов и своего ухода

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о желании добиться выборов на Украине и потенциального ухода Владимира Зеленского с поста президента страны. Об этом сообщает NBC News.

Трамп считает, что подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов не хватит для того, чтобы возобновить военную помощь Киеву. Утверждается, что глава Белого дома хочет увидеть готовность Зеленского не только к мирным переговорам с Россией, но и к проведению выборов президента Украины, и даже к возможному уходу с поста главы государства.

«Украинцы добились позитивных изменений. В связи со встречами в Саудовской Аравии мы с нетерпением ожидаем услышать более позитивные шаги, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию», — подчеркнул представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон раскрыл его отношение к Зеленскому. «Он считает [президента России Владимира] Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — сказал он.