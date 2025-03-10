Врач реабилитировал обвиненные в провоцировании рака чипсы

Онколог Романов: Научных доказательств того, что чипсы провоцируют рак, нет

Научных доказательств того, что частое употребление чипсов провоцирует рак, нет, заявил врач-радиотерапевт Денис Романов. Эту популярную закуску, обвиненную в канцерогенности, он реабилитировал в беседе с Life.ru.

Онколог объяснил, что вредным компонентом в составе чипсов считается вещество под название акриламид, образующееся в крахмалистых продуктах при высоких температурах. Однако это вещество, которое также есть в картофеле фри и табачном дыме, до сих пор однозначно не причислено к канцерогенам. «Американские и всемирные коллеги в области здравоохранения склонны называть его потенциально канцерогенным для человека, но не категорично», — рассказал Романов.

Врач также отметил, что миф о канцерогенности акриламида появился в результате эксперимента с этим веществом на мышах. Он подчеркнул, что у грызунов после его употребления действительно появлялись злокачественные опухоли, однако исследователи давали им акриламид в чистом виде и в больших дозах. По словам Романова, для схожей реакции человеку пришлось бы съесть такое количество чипсов, от которого лопнул бы желудок.

Ранее ученые из Тюбингенского университета раскрыли влияние вредной пищи на работу мозга. Они утверждают, что пять дней питания фастфудом, чипсами и шоколадом изменяют активность мозга, даже если вес остается неизменным.