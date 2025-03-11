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19:38, 11 марта 2025Из жизни

Анаконда прокатилась на крупном каймане и попала на видео

В Бразилии анаконда прокатилась на спине у крупного очкового каймана
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии рыбаки сняли на видео, как анаконда прокатилась на каймане — южноамериканской рептилии, роственной аллигаторам. Ролик публикует What's the Jam.

Запись была сделана в болотистой местности Пантанал, штат Мату-Гросу. В кадр попал момент, когда крупный очковый кайман проходил по мелководью мимо лодки рыбаков. При этом на спине у него примостилась желтая анаконда — крупная неядовитая змея, вырастающая до 3,5 метров в длину.

Как отмечает издание, в Пантанале анаконды и кайманы являются соперниками, однако в данном случае рыбакам удалось снять редкий пример их мирного сосуществования.

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Жители Бразилии неоднозначно прокомментировали видео. Одни назвали анаконду и каймана «Тимоном и Пумбой Амазонки» и начали шутить, что змея вызвала «каймановое такси», так как перебрала со спиртным. Другие предположили, что кайман расправился со змей, так как она не шевелилась у него на спине.

В августе 2024 года житель штата Флорида снял на видео змею на голове у аллигатора. Он заметил необычную сцену, когда участвовал в конкурсе по ловле питонов Florida Python Challenge.

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