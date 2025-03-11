Заинтересовавший россиян «секрет вечного огня» в мавзолее императора оказался байкой

«Лента.ру»: горящая 2000 лет лампада в гробнице Цинь Шихуанди — это фейк

Российские новостные издания утром 11 марта обратили внимание на публикацию агентства «Кулик» о том, что ученые якобы раскрыли секрет веками неугасающих лампад в гробнице китайского правителя Цинь Шихуанди. Как убедилась «Лента.ру», заинтересовавшая россиян история является фейком.

«Кулик» ссылается на публикацию от 2022 года в канале в «Дзене» со статьями преимущественно конспирологического и ненаучного содержания. В заметке упоминается, что «секрет вечного огня» в мавзолее Цинь Шихуанди разгадал некий американский ученый-химик по имени Саймон Аффик, но такого ученого не существует — в научных журналах и прессе США нет никаких упоминаний о химике с таким именем.

История о «горящей тысячи лет лампаде» обсуждалась и ранее, но в подобной интерпретации, вероятно, взяла свое начало в ноябре 2020 года на китайском портале Sound of Hope. Этот сайт пишет как на актуальные темы мировой политики, так и публикует очевидные байки, как, например, «невероятная история отшельника, прожившего 330 лет». В заметке Sound of Hope пятилетней давности, по-видимому, впервые была упомянута причастность некоего американского ученого к разгадке «тайны вечной лампады». В дальнейшем историю много раз перепечатывали десятки китайских сайтов, но нигде так и не было названо имя реально существующего ученого и не было никаких упоминаний о каких-либо реально проводившихся исследованиях на эту тему.