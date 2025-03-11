Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:15, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Заинтересовавший россиян «секрет вечного огня» в мавзолее императора оказался байкой

«Лента.ру»: горящая 2000 лет лампада в гробнице Цинь Шихуанди — это фейк
Виктор Цаплин
Виктор Цаплин (шеф-редактор)
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Российские новостные издания утром 11 марта обратили внимание на публикацию агентства «Кулик» о том, что ученые якобы раскрыли секрет веками неугасающих лампад в гробнице китайского правителя Цинь Шихуанди. Как убедилась «Лента.ру», заинтересовавшая россиян история является фейком.

«Кулик» ссылается на публикацию от 2022 года в канале в «Дзене» со статьями преимущественно конспирологического и ненаучного содержания. В заметке упоминается, что «секрет вечного огня» в мавзолее Цинь Шихуанди разгадал некий американский ученый-химик по имени Саймон Аффик, но такого ученого не существует — в научных журналах и прессе США нет никаких упоминаний о химике с таким именем.

История о «горящей тысячи лет лампаде» обсуждалась и ранее, но в подобной интерпретации, вероятно, взяла свое начало в ноябре 2020 года на китайском портале Sound of Hope. Этот сайт пишет как на актуальные темы мировой политики, так и публикует очевидные байки, как, например, «невероятная история отшельника, прожившего 330 лет». В заметке Sound of Hope пятилетней давности, по-видимому, впервые была упомянута причастность некоего американского ученого к разгадке «тайны вечной лампады». В дальнейшем историю много раз перепечатывали десятки китайских сайтов, но нигде так и не было названо имя реально существующего ученого и не было никаких упоминаний о каких-либо реально проводившихся исследованиях на эту тему.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

    Врач предупредила об опасных для нервной системы освежителях воздуха

    Захарова заявила о разрушении одной международной системы

    Англичане и французы объяснили украинцам тонкости переговоров с США

    Российский военный объяснил массированную атаку дронов ВСУ

    Уголовное дело в отношении расправившегося со скейтером россиянина направлено в суд

    Российский полицейский получил взятку от иностранца и попал под следствие

    Жительницы Подмосковья рассказали о десятке взрывов из-за БПЛА

    В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

    Российские боевые FPV-системы объявили стандартом для всего мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше