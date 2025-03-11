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15:55, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Блокировку Telegram на всей территории России опровергли

Депутат Госдумы Свинцов опроверг блокировку Telegram на всей территории России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России опровергли информацию о блокировке мессенджера Telegram на всей территории страны. Авторы публикаций о планах заблокировать мессенджер заявили, что он уже недоступен в Чечне и Дагестане, и вскоре такая практика распространится на другие регионы.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта сообщил, что в Дагестане и Чечне из соображений информационной безопасности заблокировали мессенджер Telegram. Решение о блокировке ресурса в республиках принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Оно было принято после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Тогда предположительно сервис использовался участниками беспорядков. Гамзатов также допустил, что в дальнейшем Telegram может быть разблокирован.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, отвечая на вопрос о блокировке мессенджеры на территории всей России, заявил, что таких задач у правительства и спецслужб нет. «Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует», — сказал он.

Информация о том, что Telegram начали блокировать в России, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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