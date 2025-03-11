Эндокринолог оценила возможность похудеть в пост

Эндокринолог Меркулова: Чтобы похудеть в пост, нужны менее обработанные зерновые

В Великий пост следует делать акцент на растительную пищу — овощи, фрукты, зелень и растительный белок, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ксения Меркулова. В беседе с UfaTime.ru она также оценила возможность похудеть в пост.

Чтобы сбросить вес, она призвала ограничивать количество быстрых углеводов, например, меда, соков и кондитерских изделий, даже если они постные. В дни, когда можно есть рыбу и морепродукты, врач рекомендовала добавлять их в рацион. «Прием два раза в неделю 120-130 граммов жирной рыбы (красная рыба, скумбрия, сельдь) покрывает недельную потребность в омега-3», — уточнила она.

При сбалансированном рационе в пост, уверена Меркулова, можно снизить вес. «Для этого следует сместить акцент с продуктов, богатых насыщенными жирами и рафинированных мучных изделий на растительную пищу, менее обработанные зерновые — хлеб из обойной или цельнозерновой муки, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы», — перечислила она.

Так как растительной пищи по объему требуется больше, чем животной, чтобы чувствовать сытость, эндокринолог порекомендовала добавлять в рацион богатые жирами продукты, например, орехи, масла (кроме пальмового и кокосового), семена.

Ранее врач-диетолог Анна Басова предупредила некоторых людей об опасности Великого поста для мозга. По словам Басовой, людям младше 20 лет особенно нужна белковая пища.