Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:27, 11 марта 2025Силовые структуры

Российский общественник выявил незаконную продажу алкоголя и решил заработать на шантаже

В Саратове общественник выявил нарушения в торговой сети и потребовал взятку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Саратове полицейские уличили руководителя общественной организации в коммерческом подкупе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, 44-летний общественник, имевший соответствующие полномочия прибыл к представителям торговой сети и рассказал, что выявил у них порядка 200 нарушений, включая продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. За свое молчание шантажист потребовал три миллиона рублей. Полиция задержала вымогателя в момент передачи ему требуемых денег.

На время расследования уголовного дела, подозреваемого отправили в СИЗО.

Ранее в Санкт-Петербурге двое злоумышленников похитили 16-летнего подростка и вымогали у его отца несуществующий долг,

    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер и грузовое судно Solong столкнулись у побережья Британии. Контейнеровоз перевозил ядовитый цианистый натрий

    Воробьев привел подробности о разрушениях после атак БПЛА в Подмосковье

    Появились подробности о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    На Западе заявили о серьезных последствиях решения Трампа по Украине

    Один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников на Подмосковье

    В Windows 11 появятся рекомендации

    В Россию захотели возить пиво из страны в Карибском море

    Российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Бали к иностранцам

    Российский общественник выявил незаконную продажу алкоголя и решил заработать на шантаже

    В Подмосковье отменили поезда в Москву и область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше