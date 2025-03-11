Российский общественник выявил незаконную продажу алкоголя и решил заработать на шантаже

В Саратове общественник выявил нарушения в торговой сети и потребовал взятку

В Саратове полицейские уличили руководителя общественной организации в коммерческом подкупе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, 44-летний общественник, имевший соответствующие полномочия прибыл к представителям торговой сети и рассказал, что выявил у них порядка 200 нарушений, включая продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. За свое молчание шантажист потребовал три миллиона рублей. Полиция задержала вымогателя в момент передачи ему требуемых денег.

На время расследования уголовного дела, подозреваемого отправили в СИЗО.

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