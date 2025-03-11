Любителей какао обнадежили прогнозом на 2025 год

ICCO: Глобальный дефицит какао-бобов закончится в 2025 году

Текущий год может стать годом завершения общемирового дефицита какао-бобов. Соответствующий прогноз опубликован в очередном отчете Международной организации по какао (ICCO).

Документ гласит, что сезон 2024/2025 годов будет лучше, чем сезон 2023/2024 годов, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются производители. В данном случае речь идет о погодных условиях, болезнях, вредителях, старых деревьях и прочем. Тем не менее высокие цены на какао, которые наблюдались в течение последних нескольких лет, побуждали фермеров вкладывать больше усилий и ресурсов в выращивание этих бобов.

ICCO прогнозирует, что мировое предложение какао вырастет почти на 7,8 процента до 4,840 миллиона тонн. При этом глобальный спрос упадет почти на 4,8 процента, до 4,650 миллиона тонн. Ожидаемый профицит в 2024/2025 годы оценивается в 142 тысячи тонн.

В конце минувшего года биржевые цены на какао-бобы побили исторические максимумы и превысили 12 тысяч долларов за тонну.