Названо содержимое столкнувшегося с судном в Британии танкера

На столкнувшемся с судном в Британии танкере было 200 тысяч баррелей авиатоплива

220 тысяч баррелей авиационного топлива находилось на танкере Stena Immaculate, столкнувшемся с контейнеровозом у берегов Британии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что объем утечки неизвестен, однако по крайней мере один бак с топливом Jet-A1 был поврежден.

10 марта на борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании. Всего на обоих судах находились 36 человек. Сейчас их безопасности ничего не угрожает, сообщили в компании Crowley.