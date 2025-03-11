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02:42, 11 марта 2025Мир

Названо содержимое столкнувшегося с судном в Британии танкера

На столкнувшемся с судном в Британии танкере было 200 тысяч баррелей авиатоплива
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

220 тысяч баррелей авиационного топлива находилось на танкере Stena Immaculate, столкнувшемся с контейнеровозом у берегов Британии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что объем утечки неизвестен, однако по крайней мере один бак с топливом Jet-A1 был поврежден.

10 марта на борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании. Всего на обоих судах находились 36 человек. Сейчас их безопасности ничего не угрожает, сообщили в компании Crowley.

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