Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 11 марта 2025МирЭксклюзив

Оценена вероятность сохранения российских баз в Сирии

Востоковед Кузнецов: Вероятность сохранения баз России в Сирии достаточно велика
Семен Александров (редактор)

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress.com

Вероятность сохранения баз России в Сирии достаточно велика. Дальнейшую судьбу российских баз оценил заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов в комментарии «Ленте.ру» на полях конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Внерегиональные акторы на Ближнем Востоке».

«Вероятность их сохранения достаточно велика. Вопрос в том, насколько они нужны, а также чем и насколько Россия должна будет заплатить за их сохранение. В принципе, сохранить их, наверное, можно», — отметил востоковед.

По его словам, у властей Сирии есть интерес к выстраиванию отношений с Россией, как с игроком, имеющим военное присутствие в стране, в то же время достаточно независимым и предлагающим некую альтернативу западным и региональным союзникам.

На данный момент у России в Сирии есть две военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе, которые были арендованы в 2017 году на 49 лет.

Ранее временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия желает сохранить глубокие стратегические отношения с Россией, новые власти намерены не допустить раскола между двумя странами.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев сообщил о цели атаки дронов ВСУ на Подмосковье

    На Украине предложили ввести льготы для участников Евромайдана

    Число жертв атаки дронов ВСУ по Подмосковью выросло

    Трамп пообещал поддержать Маска покупкой Tesla

    Родители жениха 19-летней дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына

    «АвтоВАЗ» назвал сроки запуска производства минивэна

    Опубликовано доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

    Нелепые джинсы с одной штаниной за 39 тысяч рублей высмеяли в сети

    Части россиян рассказали о возможности не платить за ЖКУ

    Названы главные импортеры российского вина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше