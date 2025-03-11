Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 11 марта 2025Россия

Появились подробности о сбившем из ружья беспилотник жителе Подмосковья

Shot: Бывший военный сбил из ружья беспилотник в Подмосковье, стоя на костылях
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Бывший военный в подмосковной деревне Дулебино сбил беспилотник из ружья, стоя на костылях. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По данным издания, житель Подмосковья недавно сломал правую ногу. В момент утренней атаки дронов он находился на даче, куда приехал восстанавливаться после травмы.

По беспилотнику россиянин открыл огонь после того, как он пролетел мимо жилых домов. Устройство мужчине удалось подбить со второго раза.

Беспилотник разорвало на несколько частей.

До этого на допросе житель Подмосковья рассказал, что вступил в дроном в схватку из опасений за безопасность своей семьи.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала 2025 года. Над десятью регионами сбили 337 устройств, свыше сотни дронов летели на Москву.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

    В Саудовской Аравии начались переговоры Украины с США

    Раскрыт мотив расправившегося со скейтером в Москве мужчины

    В Кремле оценили возможность выхода США из НАТО

    Названа доля пылящихся на складах машин в России

    Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области

    В суд направлено уголовное дело в отношении хозяина Черкизовского рынка

    В Кремле ответили на вопрос о связи Джорджеску с Москвой

    Власти Сирии объявили о завершении операции против алавитов

    СК установит место запуска украинских БПЛА на московский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше