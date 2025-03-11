Появились подробности о сбившем из ружья беспилотник жителе Подмосковья

Shot: Бывший военный сбил из ружья беспилотник в Подмосковье, стоя на костылях

Бывший военный в подмосковной деревне Дулебино сбил беспилотник из ружья, стоя на костылях. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По данным издания, житель Подмосковья недавно сломал правую ногу. В момент утренней атаки дронов он находился на даче, куда приехал восстанавливаться после травмы.

По беспилотнику россиянин открыл огонь после того, как он пролетел мимо жилых домов. Устройство мужчине удалось подбить со второго раза.

Беспилотник разорвало на несколько частей.

До этого на допросе житель Подмосковья рассказал, что вступил в дроном в схватку из опасений за безопасность своей семьи.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала 2025 года. Над десятью регионами сбили 337 устройств, свыше сотни дронов летели на Москву.