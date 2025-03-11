Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 11 марта 2025Экономика

Продолжительность обвала фондового рынка США оценили

Аналитик Барзота: Тревога из-за торговых войн ударила по фондовым индексам в США
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Одна из причин снижения американских фондовых индексов — это ожидание негативных последствий торговых войн. Такую оценку ситуации привел аналитик Андрей Барзота, его процитировали «Известия».

Комментируя падение ряда индексов, эксперт объяснил, что это может быть связано с разгорающимся торговым противостоянием США и Китая. Взаимные пошлины двух экономических гигантов могут как ударить по совокупному спросу, так и замедлить прирост валового выпуска. Особенно остро это почувствуют технологические компании. Кроме того, на котировках акций крупных банков может сказаться и ухудшение американо-европейских экономических отношений. Барзота считает, что обвал может продолжиться до тех пор, пока финансовое будущее компаний не прояснится. А после долгого снижения акции становятся более привлекательными.

В свою очередь, глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых обратила внимание на то, что аналитики продолжают снижать ожидания по корпоративной прибыли в I и II кварталах этого года. Например, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в I квартале снизился с 14,3 процента до восьми процентов, а по II кварталу — с 13,7 до 10,4 процента.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Впрочем, уже появились данные о постепенном затухании негативных тенденций. По информации издания Financial Times, распродажа мировых акций замедлилась. Контракты, отслеживающие индексы S&P 500 и Nasdaq 100, выросли на 0,4 и 0,5 процента соответственно. Немецкий Dax вырос на 0,6 процента.

Как заметил главный рыночный стратег страховой компании Zurich Гай Миллер, данные по США по-прежнему показывают, что экономика находится в приличной форме, но инвесторы напуганы дестабилизирующей потребление и инвестиции политической риторикой. Страхи по поводу рецессии в США он назвал преувеличенными. Кроме того, евро уже вырос на 0,6 процента до 1,090 доллара. Это означает, что он уже почти восстановил потери, которые понес после избрания президента США. Инвесторы продолжают делать ставки на улучшение ситуации.

Ранее сообщалось, что американские акции упали с рекордных максимумов: индекс S&P 500 снизился на девять процентов, а Nasdaq 100 — на 12 процентов на фоне опасений по поводу торговой войны нынешнего главы Белого дома и того, как она скажется на экономическом самочувствии США.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась подробная карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы

    Появились первые кадры с раненным на уроке ножом в шею российским школьником

    В Польше задержали продавшую 56 почек украинку

    Раскрыта неочевидная причина медленного похудения

    F-35 вооружат «дешевыми» крылатыми ракетами

    Пилоты самолета с россиянами на борту увидели НЛО в небе

    Толпа иностранцев снесла дверь миграционного центра в Екатеринбурге. На место направили отряд полицейских. Что там происходит?

    Алсу назвала легендой уехавшую из России Земфиру

    Продолжительность обвала фондового рынка США оценили

    Надежду Бабкину заподозрили в пластике в сети со словами «похожа на мумию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше