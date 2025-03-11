Продолжительность обвала фондового рынка США оценили

Аналитик Барзота: Тревога из-за торговых войн ударила по фондовым индексам в США

Одна из причин снижения американских фондовых индексов — это ожидание негативных последствий торговых войн. Такую оценку ситуации привел аналитик Андрей Барзота, его процитировали «Известия».

Комментируя падение ряда индексов, эксперт объяснил, что это может быть связано с разгорающимся торговым противостоянием США и Китая. Взаимные пошлины двух экономических гигантов могут как ударить по совокупному спросу, так и замедлить прирост валового выпуска. Особенно остро это почувствуют технологические компании. Кроме того, на котировках акций крупных банков может сказаться и ухудшение американо-европейских экономических отношений. Барзота считает, что обвал может продолжиться до тех пор, пока финансовое будущее компаний не прояснится. А после долгого снижения акции становятся более привлекательными.

В свою очередь, глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых обратила внимание на то, что аналитики продолжают снижать ожидания по корпоративной прибыли в I и II кварталах этого года. Например, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в I квартале снизился с 14,3 процента до восьми процентов, а по II кварталу — с 13,7 до 10,4 процента.

Впрочем, уже появились данные о постепенном затухании негативных тенденций. По информации издания Financial Times, распродажа мировых акций замедлилась. Контракты, отслеживающие индексы S&P 500 и Nasdaq 100, выросли на 0,4 и 0,5 процента соответственно. Немецкий Dax вырос на 0,6 процента.

Как заметил главный рыночный стратег страховой компании Zurich Гай Миллер, данные по США по-прежнему показывают, что экономика находится в приличной форме, но инвесторы напуганы дестабилизирующей потребление и инвестиции политической риторикой. Страхи по поводу рецессии в США он назвал преувеличенными. Кроме того, евро уже вырос на 0,6 процента до 1,090 доллара. Это означает, что он уже почти восстановил потери, которые понес после избрания президента США. Инвесторы продолжают делать ставки на улучшение ситуации.

Ранее сообщалось, что американские акции упали с рекордных максимумов: индекс S&P 500 снизился на девять процентов, а Nasdaq 100 — на 12 процентов на фоне опасений по поводу торговой войны нынешнего главы Белого дома и того, как она скажется на экономическом самочувствии США.