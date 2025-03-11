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16:08, 11 марта 2025Экономика

Риск банкротства Балтийского завода посчитали высоким

Руководство Балтийского завода посчитало высоким риск его банкротства
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургское АО «Балтийский завод» может столкнуться с финансовыми трудностями, пишет РБК. В годовом отчете предприятия говорится, что 2024 год закончился с прибылью, но у завода накопились убытки за прошлые годы и имеется долговая нагрузка. Так что его руководство посчитало риск банкротства высоким.

«Фонтанка», ссылаясь на пояснительную записку к финансовой отчетности, отмечает, что руководство предприятия не может быть уверенным, что оно сможет продолжать непрерывно работать.

При это, в прошлом году выручка оказалась рекордной: 31,4 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2023-м. Вся проблема в накопленном убытке прошлых лет. На 1 января 2025 года он составляет 32,2 миллиарда, то есть оказался больше головой выручки.

Свое финансовое положение руководство Балтийского завода объясняет общей ситуацией в судостроении. Там объяснили, что отрасль очень зависит от заемных средств. Кроме того, на финансово-экономическое состояние предприятия повлияли «высокая процентная ставка по кредитам, а также нерешенные проблемы ценообразования на продукцию по государственному оборонному заказу».

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