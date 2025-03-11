Россиян предупредили об опасном вирусе на YouTube

«Лаборатория Касперского»: Через описания видео к YouTube распространяется вирус

Злоумышленники стали распространять с помощью видео на YouTube опасный вирус DCRat, способный перехватить управление компьютером. О вредоносном программном обеспечении (ПО) в беседе с «Газетой.Ru» россиян предупредил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Олег Купреев.

Уточняется, что мошенники публикуют на YouTube видео для геймеров, посвященные читам для игр. В описании к этим роликам они указывают ссылки на сайты, где якобы можно скачать программы для игр. Однако, когда пользователь попытается запустить скачанную программу, на компьютер загрузится вредоносное ПО DCRat.

«DCRat позволяет злоумышленникам удаленно контролировать зараженный компьютер. Вредонос способен скачивать на устройство дополнительные модули, расширяющие функционал DCRat», — пояснил Купреев. В частности, по его словам, вредонос может загрузить стилеры, позволяющие искать и красть конкретные данные на ПК, и троянцы, предоставляющие доступ к веб-камере.

Эксперт порекомендовал россиянам не переходить по подозрительным ссылкам и использовать надежный антивирус.

Ранее пользователей устройств на базе Android предупредили об опасном вирусе, который распространяется через Telegram. Уточнялось, что мошенники распространяют вредоносный файл, замаскированный под видео.