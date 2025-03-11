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14:56, 11 марта 2025Интернет и СМИ

СМИ2 запустит новостной агрегатор о российских брендах

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom  

Новостной агрегатор СМИ2 запускает раздел под названием «Русский бренд», посвященный российскому бизнесу. Об этом компания рассказала в своем Telegram-канале.

Агрегатор отмечает, что в последние годы в России появилось множество компаний, которые делают качественные товары, в том числе еду, ювелирные украшения, косметику и одежду. В СМИ2 подчеркнули, что планируют помогать этим компаниям становиться успешными и заявлять о себе.

«Специально для этого мы запускаем редакционную рубрику "Русский бренд", которая будет состоять из двух типов контента: агрегированного из партнерских СМИ и собственных статей, которые будут создаваться нашей редакцией», — заявили в компании.

СМИ2 — российский новостной агрегатор, который занимается автоматическим сбором сообщений от российских онлайн-медиа. Партнерская сеть СМИ2 насчитывает более 2500 участников, включая федеральные, отраслевые и региональные ресурсы.

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