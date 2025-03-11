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13:18, 11 марта 2025Мир

В Кремле оценили решение показать генсеку ОБСЕ последствия атаки БПЛА в Подмосковье

Песков: Решение показать генсеку ОБСЕ последствия атаки ВСУ в Видном правильное
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Решение показать делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном городе Видном правильное. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное — показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков призвал не преувеличивать ожидания, что увиденное делегацией отазится на позиции организации. Пресс-секретарь обратил внимание, что ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО, «хотя могла это сделать».

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

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