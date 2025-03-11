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13:18, 11 марта 2025Силовые структуры

В России осудили приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

В ДНР заочно осудили командира ВСУ, приказавшего атаковать Горловку БПЛА
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) осудил 36-летнего командира 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Голишевского, приказавшего атаковать Горловку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, 12 января 2024 года Голишевский приказал подчиненным ему военнослужащим атаковать с применением БПЛА со взрывным устройством жилые строения, гражданские и социальные объекты в Горловке. В результате атаки пострадали два сотрудника правоохранительных органов ДНР, которые ехали на служебном автомобиле на осмотр места происшествия. Ранения, полученные ими, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, провели опрос свидетелей и места происшествия.

Суд заочно приговорил Голишевского к 21 году лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

Военный признан виновным по статьям 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва») и 105 («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») УК РФ.

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