ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых массовых на время СВО налетов БПЛА

Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Россией. Об очередной атаке на фоне одного из самых массовых налетов за период проведения специальной военной операции (СВО) сообщило Минобороны в Telegram.

Ночью и утром 11 марта над Россией было сбито 337 беспилотников.

По данным военного ведомства, очередной выпущенный в сторону России дрон не сумел залететь далеко — его перехватили над Белгородской областью. Это произошло около 15:15 мск. Иных подробностей инцидента в министерстве не привели.

Ранее были опубликованы кадры с одним из атаковавших Россию 11 марта беспилотников ВСУ. На них видно уничтожение БПЛА – предположительно, средствами противовоздушной обороны.