Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

«VK Знакомства» выяснили, что у 81 % россиян есть красные флаги в еде

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» выяснил, что у 81 процента россиян есть «красные флаги» в еде. Наиболее опасным в этом отношении оказался холодец — почти половина опрошенных (45 процентов) россиян признались, что любовь к этому блюду оттолкнет их от потенциального партнера. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказалась печень (34 процента), на третьем — оливье с яблоком, против любви к которому высказался 21 процент участников опроса.

Среди самых отталкивающих вкусовых сочетаний также были названы арбуз с хлебом и сыром — 16 процентов, окрошка на кефире — 12 процентов, пицца с ананасами и картошка фри с мороженым — по 9 процентов. Также вызывающими негативные эмоции предпочтения партнера в еде могут оказаться любовь к суши с майонезом, молочному супу и томатному соку.

При этом стало известно, что подстраиваться под пищевые привычки партнера готовы лишь 12 процентов респондентов.

