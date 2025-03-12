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14:12, 12 марта 2025Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России объявила масштабную распродажу билетов

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 30 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале крупнейшей российской авиакомпании.

Так, скидки распространяются на 180 направлений, в числе которых множество теплых стран. Пассажиры смогут купить билеты с 12 по 16 марта, а улететь по ним — с 13 марта по 31 мая. Обратные билеты тоже можно взять со скидкой, но только с вылетом до 6 июня включительно.

Ранее распродажу запустил и лоукостер «Победа». По промокоду VOLNA20 пассажиры могут получить скидку 15 процентов на тариф «Базовый» и 20 процентов на тарифы «Выгодный» и «Максимум».

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