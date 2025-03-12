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13:30, 12 марта 2025Экономика

Одному виду кредитования предсказали сокращение в России

«Эксперт РА»: В 2025 году в России сократится сегмент необеспеченных кредитов
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Необеспеченная розница станет единственным видом кредитования, который в 2025 году сократится в России. Об этом со ссылкой на исследование «Эксперт РА» сообщает газета «Ведомости».

Эксперты предсказывают, что на фоне ужесточения макропруденциального регулирования портфель необеспеченных потребительских кредитов снизится на пять процентов. Годом ранее он вырос на 11 процентов и достиг 14,1 триллиона рублей. Задолженность в сегменте будет сокращаться по мере того, как старые выдачи будут погашаться, а новые — предоставляться в меньшем объеме из-за повышенных риск-надбавок на капитал.

Кредитные организации будут искать альтернативные способы снизить нагрузку на капитал и максимизировать доходность — например, активнее предлагать залоговые кредиты. Также получат новый толчок развития сервисы оплаты покупок частями (BNPL-сервисы — buy now, pay later), которые сейчас развивают маркетплейсы.

В то же время ипотечный портфель за год может вырасти на восемь-девять процентов, а автокредитование — на десять процентов. Сдерживать оба вида займов будет дальнейшее ужесточение регулирования рынка (с 1 апреля ЦБ сможет вводить макропруденциальные лимиты, чтобы ограничивать выдачи сильно закредитованным заемщикам) и сохранение высоких ставок.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что к концу 2025 года ключевая ставка Центробанка (ЦБ) снизится до 20 процентов. Постепенное ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ начнется ближе к концу 2025 года, скорее всего, в четвертом квартале. На ближайших заседаниях совет директоров регулятора вряд ли снизит ключевую ставку, добавил эксперт.

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