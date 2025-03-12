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06:00, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл правду о демоне Толике

Победитель «Битвы экстрасенсов» Череватый придумал демона Толика на съемках шоу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Влад Череватый

Влад Череватый. Кадр: Влад Череватый / БЕЗ МАСОК / YouTube

Победитель 23-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» на канале ТНТ Владислав Череватый раскрыл правду о демоне Толике, который, как утверждал экстрасенс во время съемок шоу помогал ему проходить испытания. Об этом участник передачи рассказал в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Череватый вспомнил, как во время испытания с поиском человека в багажнике заявил, что он находится во власти у демона по имени Толик. Однако впоследствии участник телешоу пожалел о том, что выдумал демона.

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«Я три года пытался от этого отмыться, а потом плюнул. <...> На самом деле никакого демона нет», — рассказал экстрасенс.

Также Череватый объяснил, как выбрал имя для придуманного им мифического существа. «Я только пришел на телевидение и у меня спросили, с кем я общаюсь и кто мне помогает. А у меня есть дед Толя по линии матери. Я думаю, значит назовем Толиком. И я просто в кадре так и сказал», — отметил Череватый.

Ранее Череватый рассказал, что сверхъестественные способности появились у него в детстве, когда его родной отец избивал его. Экстрасенс заявил, что с помощью черной магии хотел наказать отца за его издевательства.

Влад Череватый — участник 22-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», победитель 23-го сезона «Битва экстрасенсов», а также ведущий шоу «Экстра Такси» на канале ТВ-3. Первый выпуск с участием ясновидящего появился в эфире телеканала ТНТ в 2021 году. В эфирах и интервью Череватый неоднократно утверждал, что его проводником в «потусторонний мир» является некая демоническая сущность по имени Толик, которая незримо находится рядом с ним. Позднее участник телешоу признался, что история с мистическим существом была полностью выдумана им.

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